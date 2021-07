Fraquelli | Oro dimostra che il canottaggio è uno sport per donne

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Fraquelli Oro

La Provincia di Como

Stefano, responsabile del settore femminile: 'Siamo partiti da zero, questa medaglia dimostra che il canottaggio è uno sport per donne"A seguire le due azzurre il comasco Stefano, tecnico che prepara il gruppo olimpico ... Nel 2012 a Londra ha vinto una squadre e un argento individuale per la società nerostellata. Ora è ...Passato l’allarme per il passaggio del tifone, a Tokyo si scende in acqua per le semifinali olimpiche che vedono impegnati anche due atleti lariani: Pietro Willy Ruta e Aisha Rocek. Gli equipaggi gare ...Atleti comaschi alle Olimpiadi: quando e come vederli, ricordando che rispetto all’orario giapponese, in Italia la differenza è di 7 ore in meno Atleti comaschi alle Olimpiadi: quando e come vederli, ...