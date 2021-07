Advertising

petrazzuolo : RT @napolimagazine: F1: Ungheria, Leclerc: 'Questa è una delle migliori piste per noi' - apetrazzuolo : F1: Ungheria, Leclerc: 'Questa è una delle migliori piste per noi' - napolimagazine : F1: Ungheria, Leclerc: 'Questa è una delle migliori piste per noi' - glooit : F1:Ungheria;Leclerc, questa una delle migliori piste per noi leggi su Gloo - sportli26181512 : F1, Leclerc nella conferenza del GP Ungheria: 'Una delle piste migliori per la Ferrari': Il pilota della Ferrari su… -

Ultime Notizie dalla rete : UngheriaLeclerc questa

"Non mi piace sognare, voglio essere realista. Masulla carte dovrebbe essere una delle piste migliori per noi". ll pilota della Ferrari Charlesè ottimista sulla gara di domenica a Budapest: "Siamo in una fase di ricostruzione. Fatto ...GP: "Ho fiducia, ma non sarà come a Monaco" ... ma non sarà come a Monaco" Sainz quasi sempre a punti in... ma non si dà meriti particolari perserie di piazzamenti: " ...I piloti della Ferrari Charles Leclerc e Carlos Sainz, come di consueto, hanno parlato nella conferenza stampa di vigilia del Gran Premio d’Ungheria sul tortuoso circuito dell’ Hungaroring. Domani la ...Il leader attuale è favorito in Ungheria sul britannico, dopo l'incidente con polemiche di Silverstone. Il monegasco entro le prime tre posizioni si gioca a 2,65.