Calciomercato Napoli, Maksimovic può tornare in rosa (Di giovedì 29 luglio 2021) Calciomercato Napoli, il club sta pensando di far firmare un nuovo contratto al difensore serbo, attualmente svincolato Con la possibile partenza di Sebastiano Luperto, il Napoli rimarrebbe con solamente tre centrali in rosa. La soluzione, secondo quanto riporta Radio Kiss Kiss, sarebbe quella di reintegrare in rosa Nikola Maksimovic, avviando i contatti con il suo entourage. Il centrale serbo è attualmente svincolato dopo che il proprio contratto con la società partenopea è scaduto lo scorso 30 di giugno. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 29 luglio 2021), il club sta pensando di far firmare un nuovo contratto al difensore serbo, attualmente svincolato Con la possibile partenza di Sebastiano Luperto, ilrimarrebbe con solamente tre centrali in. La soluzione, secondo quanto riporta Radio Kiss Kiss, sarebbe quella di reintegrare inNikola, avviando i contatti con il suo entourage. Il centrale serbo è attualmente svincolato dopo che il proprio contratto con la società partenopea è scaduto lo scorso 30 di giugno. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Fantacalcio : Napoli, Alex Moreno nel mirino per la fascia sinistra - _SiGonfiaLaRete : #Napoli, vicino il rinnovo di Alessandro #Zanoli: #Spalletti vuole puntare sul giovane terzino - sscalcionapoli1 : Sky – Contini va in Serie B: è fatta, il Napoli lo cede solo in prestito - GeneraleE66 : RT @LeBombeDiVlad: ????#Napoli, pronto il prolungamento per il giovane Zanoli ??Ha stupito tutti e ora e pronto a prolungare il contratto #… - DilectisG : RT @LeBombeDiVlad: ????#Napoli, pronto il prolungamento per il giovane Zanoli ??Ha stupito tutti e ora e pronto a prolungare il contratto #… -