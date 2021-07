Calciomercato Inter | via Lukaku | Il flop per sostituto | tifosi furiosi

Advertising

Gazzetta_it : Inter, la prossima settimana si lavora al rinnovo del maratoneta #Brozovic - DiMarzio : #Calciomercato | Ora Inter e Juventus puntano Samuele #Vignato, trequartista classe 2004 del Chievo - DiMarzio : #Calciomercato | #Crotone, si lavora con l'#Inter per #Satriano e Mulattieri. #Ternana, accordo raggiunto con il… - sportli26181512 : Capozucca, ds Cagliari: 'Nandez? Parliamo con l'Inter. Partirà se...': Intervistato da Radio Sky Lab, il ds del Cag… - internewsit : Scamacca opzione Inter? Carnevali: «Ci sono richieste importanti» - -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter

1 Forse non è un calciatore come gli altri, forse il ragazzo ha qualcosa di speciale ed è per questo che l'ha bloccato tutti i discorsi. Il precampionato di Martin Satriano impone importanti riflessioni, il centravanti uruguaiano fa gol a raffica e non importa contro quale avversario si misuri, lui ...Uno dei giocatori che potrebbe lasciare l'in questa sessione estiva diè Ivan Perisic . L'esterno croato ha il contratto in scadenza a giugno 2022 e un ingaggio molto alto, intorno ai 5 milioni di euro netti a stagione e ...Ha un piede e mezzo fuori, e la sua volontà è quella di giocare nel Barcellona, sebbene ci sia anche l’interesse dell’Inter. La volontà è reciproca, dal momento che anche la Juventus vorrebbe che ...Satriano potrebbe restare a disposizione di Inzaghi per la prossima stagione: l'Inter ascolta le proposte delle pretendenti, ma non è scontato un suo addio a Milano ...