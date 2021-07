Vinci Casa mercoledì 28 luglio 2021: i numeri estratti nel concorso di oggi (Di mercoledì 28 luglio 2021) Vinci Casa mercoledì 28 luglio 2021. L’estrazione di mercoledì 28/07/2021 per il concorso “Vinci Casa” di Win for Life, il gioco che ogni giorno alle od 20 offre l’opportunità di vincere una Casa e 200.000 euro. Ad oggi il concorso “Vinci Casa” Win for Life ha permesso a 138 fortunati giocatori di vincere un’abitazione, stasera la nuova estrazione del gioco con la cinquina dei numeri estratti in diretta ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 28 luglio 2021)28. L’estrazione di28/07/per il” di Win for Life, il gioco che ogni giorno alle od 20 offre l’opportunità di vincere unae 200.000 euro. Adil” Win for Life ha permesso a 138 fortunati giocatori di vincere un’abitazione, stasera la nuova estrazione del gioco con la cinquina deiin diretta ...

Advertising

italiaserait : Vinci Casa mercoledì 28 luglio 2021: i numeri estratti nel concorso di oggi - _mkookie7 : @ksiairen ma quelli vogliono fare un fanmeeting solo per chi ha la membership, devi vedere se vinci il massino mi p… - latuanuovacasa : Non solo a #Tokio2020 si distribuiscono #medaglie! #latuanuovacasa ha avuto un inizio d'#anno da primato, nonostant… - Emanuel72607325 : @TMit_news Lo metti come vice Di lorenzo. Che lui deve giocare il più possibile, poi quando mancano quindici, venti… - italiaserait : Vinci Casa martedì 27 luglio 2021: i numeri estratti nel concorso di oggi -