Tokyo2020 | Vito dell’Aquila | l’oro? Ho pensato fosse gara normale

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Ha solo 20 anniDell'Aquila, prima medaglia d'oro dell'Italia ai Giochi di Tokyo, nel taekwondo, categoria -58 kg, ma ha le idee chiare. È solo l'inizio, prossimo obiettivo le Olimpiadi di Parigi. Ancora non sembra essersi reso conto della sua impresa. La sua carta vincente?"L'impresa è stata entrare con la mentalità giusta, combattere come seuna". "Lo so che ho vinto l'Olimpiade però mi sento tranquillo. Non mi sembra una cosa strana"....Originario di Mesagne, in provincia di Brindisi, ha iniziato a praticare taekwondo a otto anni. "Quando ho iniziato l'ho fatto per mascherare la mia timidezza, mi ...

Advertising

Eurosport_IT : ?? Diana BACOSI ?? ?? Alessandro MIRESSI, Thomas CECCON Lorenzo ZAZZERI, Manuel FRIGO ????? ?? Nicolò MARTINENGH… - Eurosport_IT : ?? Alessandro MIRESSI ????? ?? Thomas CECCON ????? ?? Lorenzo ZAZZERI ????? ?? Manuel FRIGO ????? ?? Nicolò MARTINENGHI… - ItaliaTeam_it : È TUA VITO, È TUAAAAAAAAAAAAAAAA! ?? A #Tokyo2020 medaglia d'oro per Vito Dell'Aquila nei -58 kg! #ItaliaTeam |… - nonsosesipuodir : Ma che tenero Vito Dell'Aquila???? #giochiolimpici #Tokyo2020 - DaGfvip : RT @ItaliaTeam_it: È TUA VITO, È TUAAAAAAAAAAAAAAAA! ?? A #Tokyo2020 medaglia d'oro per Vito Dell'Aquila nei -58 kg! #ItaliaTeam | #Stupor… -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo2020 Vito

In futurosogna anche di diventare giornalista ma il prossimo obiettivo, più vicino, è ancora olimpico. 'Non ho avuto modo di festeggiare con gli altri, purtroppo, nel villaggio olimpico c'è un'...Sono le parole diDell'Aquila, medaglia d'oro a Tokyo 2020 nel taekwondo, da Casa Italia dove è stato celebrato dal presidente del Coni Giovanni Malagò. Al momento il 20enne atleta è l'unica ...Le Olimpiadi di Tokyo 2020 cominciano ufficialmente il 23 luglio 2021 (ma i tornei di calcio e softball cominciano due giorni prima per il numero di Nazionali iscritte). Assegnano ben 339 ...TOKYO - "Ho fatto il vaccino - AstraZeneca - come carabiniere a marzo e giugno. Anche per salvare le Olimpiadi. Lo consiglio a tutti, come ho detto appena sceso dal podio, ma non obbligherei nessuno a ...