Tokyo 2020, pallanuoto: Stati Uniti battuti dall’Ungheria, non perdevano da 13 anni (Di mercoledì 28 luglio 2021) 13 anni dopo l’ultima volta, la Nazionale femminile americana di pallanuoto è tornata a perdere una partita. In occasione delle Olimpiadi di Tokyo 2020, gli Stati Uniti si sono arresi per 10-9 all’Ungheria. Un k.o. che non fa male vista la qualificazione ai quarti di finale già acquisita, ma che non passa inosservato. Le statunitensi, infatti, avevano fatto percorso netto sia a Londra 2012 che a Rio 2016. Resta da capire se si tratta di un semplice incidente di percorso o se ci sia qualcosa di più. Attualmente le ragazze a stelle e strisce restano comunque le favorite per l’oro. ... Leggi su sportface (Di mercoledì 28 luglio 2021) 13dopo l’ultima volta, la Nazionale femminile americana diè tornata a perdere una partita. In occasione delle Olimpiadi di, glisi sono arresi per 10-9 all’Ungheria. Un k.o. che non fa male vista la qualificazione ai quarti di finale già acquisita, ma che non passa inosservato. Le statunitensi, infatti, avevano fatto percorso netto sia a Londra 2012 che a Rio 2016. Resta da capire se si tratta di un semplice incidente di percorso o se ci sia qualcosa di più. Attualmente le ragazze a stelle e strisce restano comunque le favorite per l’oro. ...

Advertising

repubblica : Nuoto, Federica Pellegrini conquista la quinta finale olimpica consecutiva - Agenzia_Ansa : ++ Tokyo: Pellegrini in finale 200 sl, è la quinta olimpica ++ - Olimpiadi Tokyo 2020 - - Eurosport_IT : DOMINIO AZZURRO: TURCHIA KO ???? Trionfo delle ragazze di Mazzanti per 3-1 (25-22 23-25 25-20 25-15) e punteggio pie… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Tokyo: pallanuoto donne, dopo 13 anni Usa sconfitti: (ANSA) - TOKYO, 28 LUG - Imbattuta a Londra 2… - PianetaBasketIT : Seconda giornata @Italbasket vs Australia -