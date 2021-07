Temptation Island, Luciano Punzo e Manuela Carriero si sono fidanzati (Di mercoledì 28 luglio 2021) Del tutto inaspettatamente viste le premesse, Manuela Carriero alla fine ha trovato il coraggio di lasciare Stefano Sirena. Non solo, perché a dispetto della ritrosia mostrata per tutto il suo percorso a Temptation Island, alla fine la ragazza si è lasciata andare a un bacio appassionato con il bellissimo tentatore single Luciano Punzo. Subito dopo, Manuela ha chiesto il falò di confronto dove tra schiaffi, insulti e tante lacrime ha chiuso una volta per tutte la sua storia estremamente tossica con Stefano. Temptation Island 2021, la ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 28 luglio 2021) Del tutto inaspettatamente viste le premesse,alla fine ha trovato il coraggio di lasciare Stefano Sirena. Non solo, perché a dispetto della ritrosia mostrata per tutto il suo percorso a, alla fine la ragazza si è lasciata andare a un bacio appassionato con il bellissimo tentatore single. Subito dopo,ha chiesto il falò di confronto dove tra schiaffi, insulti e tante lacrime ha chiuso una volta per tutte la sua storia estremamente tossica con Stefano.2021, la ...

