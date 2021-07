Rom 2.0, Inzaghi vuole un Lukaku padrone dell'area per l'assalto all'Europa (Di mercoledì 28 luglio 2021) Può Inzaghi riprodurre la stessa corrispondenza di amorosi sensi che il suo predecessore aveva con re Lukaku? Può Simone entrare nella testa e nel cuore del suo campione e piegarlo al suo calcio fatto ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 28 luglio 2021) Puòriprodurre la stessa corrispondenza di amorosi sensi che il suo predecessore aveva con re? Può Simone entrare nella testa e nel cuore del suo campione e piegarlo al suo calcio fatto ...

Advertising

sportli26181512 : Rom 2.0, Inzaghi vuole un Lukaku padrone dell'area per l’assalto all’Europa: Rom 2.0, Inzaghi vuole un Lukaku padro… - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: Rom 2.0, Inzaghi vuole un Lukaku padrone dell'area per l’assalto all’Europa - Gazzetta_it : Rom 2.0, Inzaghi vuole un Lukaku padrone dell'area per l’assalto all’Europa - Dalla_SerieA : Inter, Lukaku: 'Che bello tornare, voglio vincere con Inzaghi' - - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ???? Parla #Lukaku: 'Ho un messaggio per i tifosi dell'Inter! #Inzaghi? Ci ho parlato a lungo, ora...' ? -