Open Fiber, Ripa: “Fibra riveste ruolo di democrazia e unità” (Di mercoledì 28 luglio 2021) (Teleborsa) – “La Fibra, soprattutto portata nelle aree disagiate del Paese, ha un ruolo di grande democrazia e unità, in grado di attivare una grande ripresa economica” . Lo ha affermato Elisabetta Ripa, Amministratore delegato di Open Fiber, ad un convegno sul Recovery. “Il progetto di Open Fiber – ha aggiunto – è un piccolo esempio di laboratorio di quelli che saranno i grandi progetti del PNRR”, ma “è fondamentale l’implementazione della legge sulle Semplificazioni e la riforma della concorrenza”. Leggi su quifinanza (Di mercoledì 28 luglio 2021) (Teleborsa) – “La, soprattutto portata nelle aree disagiate del Paese, ha undi grande, in grado di attivare una grande ripresa economica” . Lo ha affermato Elisabetta, Amministratore delegato di, ad un convegno sul Recovery. “Il progetto di– ha aggiunto – è un piccolo esempio di laboratorio di quelli che saranno i grandi progetti del PNRR”, ma “è fondamentale l’implementazione della legge sulle Semplificazioni e la riforma della concorrenza”.

