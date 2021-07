Mattarella: «La vaccinazione è un dovere morale» (Di mercoledì 28 luglio 2021) «La pandemia non è ancora alle nostre spalle. Il virus è mutato e si sta rivelando ancora più contagioso. Soltanto grazie ai vaccini siamo in grado di contenerlo. Per queste ragioni la vaccinazione è un dovere morale e civico». Sergio Mattarella ha partecipato alla sua ultima Cerimonia del Ventaglio, l’appuntamento che si tiene tra fine luglio e inizio agosto in cui l’Associazione dellla stampa parlamentare incontra il Presidente della Repubblica e i Presidenti di Camera e Senato per donare loro un ventaglio decorato. Il discorso di quest’anno si è concentrato sul Coronavirus e soprattutto sulla necessità di curarlo ... Leggi su open.online (Di mercoledì 28 luglio 2021) «La pandemia non è ancora alle nostre spalle. Il virus è mutato e si sta rivelando ancora più contagioso. Soltanto grazie ai vaccini siamo in grado di contenerlo. Per queste ragioni laè une civico». Sergioha partecipato alla sua ultima Cerimonia del Ventaglio, l’appuntamento che si tiene tra fine luglio e inizio agosto in cui l’Associazione dellla stampa parlamentare incontra il Presidente della Repubblica e i Presidenti di Camera e Senato per donare loro un ventaglio decorato. Il discorso di quest’anno si è concentrato sul Coronavirus e soprattutto sulla necessità di curarlo ...

Advertising

Quirinale : #Mattarella: Il vaccino non ci rende invulnerabili ma riduce grandemente la possibilità di contrarre il virus, la s… - Corriere : Mattarella: «La vaccinazione è un dovere civico e morale. Chi ci toglie la libertà è il virus»… - Agenzia_Ansa : FLASH | 'La pandemia non è ancora alle nostre spalle. Il virus è mutato e si sta rivelando ancora più contagioso. L… - Nivahl : RT @Quirinale: #Mattarella: Il vaccino non ci rende invulnerabili ma riduce grandemente la possibilità di contrarre il virus, la sua circol… - Gianduca74 : RT @Cartabellotta: 'La #vaccinazione è un dovere morale e civico' #Mattarella -