LIVE Fognini-Medvedev 2-5, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: il numero 2 del mondo serve per il set (Di mercoledì 28 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si sta manovrando sul ginocchio sinistro di Medvedev, nel frattempo Fognini (e non ha tutti i torti) se n’è andato in una zona d’ombra. Medical time out per Medvedev, che viene fatto stendere per cercare di risolvere i problemi di respirazione in questo clima di caldo e umido che per molti è stato difficile da gestire. Fisioterapista e medico in campo per Medvedev che ha qualche problema di respirazione, effettivamente con questo caldo e soprattutto umido più d’uno ha avuto diversi problemi. 2-5 Medvedev, finalmente tiene in modo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi sta manovrando sul ginocchio sinistro di, nel frattempo(e non ha tutti i torti) se n’è andato in una zona d’ombra. Medical time out per, che viene fatto stendere per cercare di risolvere i problemi di respirazione in questo clima di caldo e umido che per molti è stato difficile da gestire. Fisioterapista e medico in campo perche ha qualche problema di respirazione, effettivamente con questo caldo e soprattutto umido più d’uno ha avuto diversi problemi. 2-5, finalmente tiene in modo ...

