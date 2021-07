L' attore di ' Breaking Bad' e ' Better call Saul' collassa sul set | ricoverato d' urgenza

Advertising

daily_k_drama : L’agenzia di Jang Ki Yong ha confermato che il drama “Now, We are breaking up” di SBS sarà l’ultimo progetto dell’a… - daily_k_drama : Song Hye Kyo ha pubblicato sul suo profilo IG una foto con l’attore Jang Ki Yong dal set del drama “Now, We Are Bre… -

Ultime Notizie dalla rete : attore Breaking

L'ha ricevuto cinque nomination agli Emmy e quattro ai Golden Globe proprio per il suo ruolo quello dell'avvocato colluso Saul Goodman nella serie spin - off di 'Bad'. Odenkirk è ...Non è chiaro cosa abbia causato il collasso l'di 58 anni o per quanto tempo potrebbe restare ... La sesta e ultima stagione di Better Call Saul , il prequel spin - off diBad sarà ...Bob Odenkirk, 58 anni, protagonista nei panni di Saul Goodman nelle serie cult e "Better call Saul", ha avuto un malore mentre era sul set in New Mexico. L'attore stava girando i nuovi episodi di "Bet ...Bob Odenkirk trasportato d'urgenza in ospedale, l'attore è collassato sul set di Better call Saul Preoccupano le notizie diffuse da TMZ che riguardano Bob Odenkirk. L'attore, amatissimo per avere inte ...