Kaio Jorge verso la Juventus | dal Brasile | “c’è l’accordo con i bianconeri”

(Di mercoledì 28 luglio 2021)si avvicina a grandi passi alla. Il calciatore è uno dei più promettenti attaccanti in circolazione, il brasiliano si è già messo in mostra con la maglia del Santon ed è pronto per il grande salto. Già diverse squadre si sono messe in fila per assicurarsi le prestazioni del calciatore, il primo interesse è stato quello del Benfica e a seguire quello del Milan. L’inserimento del club rossonero è stato netto con l’intenzione di corrispondere al Santos i 5 milioni di euro richiesti, mentre con il calciatore non era stata raggiunta l’intesa definitiva per l’inserimento di un’altra squadra, la ...

Ultime Notizie dalla rete : Kaio Jorge

Un nuovo attaccante per Mou. La Roma è in pressing sul centravanti del Genoa, Eldor Shomurodov. Oggi il ds Tiago Pinto ha avuto un summit con l'agente del gigante ubzeko, classe 1995, e gli ...... dal duello tra Juventus e Milan per, fino alle ultime di mercato di Inter, Roma e le altre big di Serie A. In studio per parlare di tutte le ultime notizie di calciomercato ci sarà ...Kaio Jorge si avvicina a grandi passi alla Juventus. Il calciatore è uno dei più promettenti attaccanti in circolazione, il brasiliano si è già messo in mostra con la maglia del Santon ed è pronto per ...Kaio Jorge Pinto Ramos, classe 2002, è stato oggetto del desiderio di molti club della nostra Serie A, mostrandosi favorevole alla sua cessione nel “Bel Paese”. La confusione, però, si è fatta su chi ...