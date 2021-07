Inter, Oriali dice addio: i motivi della separazione (Di mercoledì 28 luglio 2021) L’Inter e Lele Oriali sono pronti a dirsi addio, con il team manager che resterà in Nazionale L’Inter saluterà Lele Oriali. Le due strade si separeranno secondo la Gazzetta dello Sport, che spiega che in fondo il modello gestionale del club è cambiato e non solo per l’avvento di Simone Inzaghi. Più nel dettaglio, ci sarà un approccio diverso al lavoro del campo: se Conte aveva voluto una gestione monocratica del centro sportivo, controllando ogni spillo dentro Appiano, adesso l’aria sembra diversa. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’Inter SU Inter NEWS 24 A far da cuscino alla ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 28 luglio 2021) L’e Lelesono pronti a dirsi, con il team manager che resterà in Nazionale L’saluterà Lele. Le due strade si separeranno secondo la Gazzetta dello Sport, che spiega che in fondo il modello gestionale del club è cambiato e non solo per l’avvento di Simone Inzaghi. Più nel dettaglio, ci sarà un approccio diverso al lavoro del campo: se Conte aveva voluto una gestione monocratica del centro sportivo, controllando ogni spillo dentro Appiano, adesso l’aria sembra diversa. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’SUNEWS 24 A far da cuscino alla ...

