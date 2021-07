Ignazio Moser stravolge nuovamente il look | arrivano le critiche

(Di mercoledì 28 luglio 2021)prima di partire per le vacanze va in un salone di parrucchieri eil suo. Il risultato però non convince gli utenti del web. Giornata di… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

Un radicale cambio di colore perche su Instagram esibisce il suo biondo platino e il web si divideha cambiato colore di capelli, il cambiamento è davvero enorme e ha mandato letteralmente in tilt il web! ...L'Isola dei Famosi,svela: 'Se fossi stato single ci avrei provato con Valentina Persia'è sempre molto attivo sui social. E in queste ultime ore ha voluto giocare con i suoi tanti follower al ...Ignazio Moser prima di partire per le vacanze va in un salone di parrucchieri e stravolge il suo look. Il risultato però non convince gli utenti del web.Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sono partiti per Ibizia insieme ad alcuni amici non senza un cambio look adeguato alla location ...