Green Pass obbligatorio per treni, aerei e navi dal 6 agosto 2021. Obbligo in arrivo anche per bus e metro: il nuovo decreto Draghi (Di mercoledì 28 luglio 2021) Ormai non ci sono dubbi: il Green Pass, quel certificato verde di cui tanto si parla da giorni, sarà un documento prezioso e indispensabile per 'partecipare' alla vita sociale. Senza certificazione, che deve rispondere ad almeno una di queste tre condizioni (aver ricevuto anche una sola dose di vaccino, essere negativi al tampone nelle 48 ore precedenti o essere guariti dal Covid entro 6 mesi) non si potrà andare al ristorante al chiuso, al museo, al cinema. Non ci si potrà allenare in palestra o in piscina, così come non ci si potrà divertire in un parco tematico o rilassare in un centro termale. Un documento fondamentale, che dal 6 ...

