Ghoulam sta tornando! Quasi certa la sua presenza a Castel di Sangro (Di mercoledì 28 luglio 2021) Sono passati 141 giorni dall'ultima operazione al crociato per Faouzi Ghoulam, terzino sinistro del Napoli che nel corso della sua permanenza partenopea ha dovuto lottare continuamente con numerosi guai fisici. L'algerino è caduto e si è rialzato più volte e non ha mai mollato nemmeno dopo l'ultima batosta, pronto a tornare a galoppare sulla fascia. E dunque pare che l'ennesima luce in fondo all'ennesimo tunnel sia arrivata, come scritto dal Corriere Dello Sport, il terzino sinistro ci sarà Quasi certamente nel ritiro di Castel di Sangro, che avrà inizio il 5 agosto e terminerà il 15 agosto. Ecco le ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 28 luglio 2021) Sono passati 141 giorni dall'ultima operazione al crociato per Faouzi, terzino sinistro del Napoli che nel corso della sua permanenza partenopea ha dovuto lottare continuamente con numerosi guai fisici. L'algerino è caduto e si è rialzato più volte e non ha mai mollato nemmeno dopo l'ultima batosta, pronto a tornare a galoppare sulla fascia. E dunque pare che l'ennesima luce in fondo all'ennesimo tunnel sia arrivata, come scritto dal Corriere Dello Sport, il terzino sinistro ci saràmente nel ritiro didi, che avrà inizio il 5 agosto e terminerà il 15 agosto. Ecco le ...

Advertising

gilnar76 : Ghoulam sta tornando! Quasi certa la sua presenza a Castel di Sangro #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio #Sscnapoli - EmanueleFire : @DomPepeModerato Gaetano perché sta ancora in b? Deve essere il vice di Zielinski Petagna meno di lukaku ha solo la… - gigginotweet : @Torrenapoli1 È uno che ha sostituito dignitosamente Ghoulam dopo l'infortunio, è una buona riserva. Ha limiti stru… - mattdgv10 : @BelpassoAlberto come riserva va più che bene considerando che abbiamo ghoulam che negli ultimi 3 anni ha fatto man… - frankfn9 : @ilsidero Ma si come riserva ci sta pure, che piglia troppo è conclamato. Anche se impattano sicuro in maniera molt… -