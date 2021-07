Eriksen in Italia: il programma del centrocampista dell’Inter (Di mercoledì 28 luglio 2021) Christian Eriksen è pronto a tornare a Milano: settimana prossima il danese sarà in città per un saluto ai compagni e l’iter di visite Christian Eriksen è pronto a tornare a Milano. I tifosi dell’Inter e i suoi compagni di squadra lo aspettano per abbracciarlo calorosamente dopo quel maledetto 12 giugno in cui ha spaventato il mondo intero. Come riporta Sky Sport il danese sarà nel capoluogo lombardo la settimana prossima e, dopo un saluto a staff tecnico, dirigenza e compagni, inizierà l’iter di visite mediche fondamentali per capire se davvero il centrocampista danese potrà riprendere l’attività agonistica nel ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 28 luglio 2021) Christianè pronto a tornare a Milano: settimana prossima il danese sarà in città per un saluto ai compagni e l’iter di visite Christianè pronto a tornare a Milano. I tifosie i suoi compagni di squadra lo aspettano per abbracciarlo calorosamente dopo quel maledetto 12 giugno in cui ha spaventato il mondo intero. Come riporta Sky Sport il danese sarà nel capoluogo lombardo la settimana prossima e, dopo un saluto a staff tecnico, dirigenza e compagni, inizierà l’iter di visite mediche fondamentali per capire se davvero ildanese potrà riprendere l’attività agonistica nel ...

