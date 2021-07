Empoli, annullata amichevole con Montevarchi: i toscani affronteranno il Montecatini (Di mercoledì 28 luglio 2021) Cambio di programma per l’Empoli. Il club toscano ha annunciato l’annullamento dell’amichevole inizialmente in programma sabato 31 luglio contro il Montevarchi. Gli uomini allenati da Aurelio Andreazzoli scenderanno comunque in campo alle ore 17 per sfidare il Valdinievole Montecatini a porte chiuse. Il match, che si svolgerà al Castellani, sarà comunque visibile sulla pagina Facebook del club di Serie A. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 28 luglio 2021) Cambio di programma per l’. Il club toscano ha annunciato l’annullamento dell’inizialmente in programma sabato 31 luglio contro il. Gli uomini allenati da Aurelio Andreazzoli scenderanno comunque in campo alle ore 17 per sfidare il Valdinievolea porte chiuse. Il match, che si svolgerà al Castellani, sarà comunque visibile sulla pagina Facebook del club di Serie A. SportFace.

Advertising

EmpoliCalcio : Empoli FC comunica che l'amichevole programmata per sabato 31 luglio contro il Montevarchi è stata annullata. Gli… - CalcioNapoli24 : - infoitsport : Empoli, 6 casi di positività al covid: annullata l'amichevole con la Cuoiopelli - ansacalciosport : Empoli: 6 positivi e amichevole annullata. Tutti posti in isolamento, per altri allenamenti a porte chiuse | #ANSA - Naz_Pontedera : Cuoiopelli-Empoli Sfida annullata -