(Di mercoledì 28 luglio 2021) Alla luce dell’attualedovuta alla chiusura dell’impianto TMB Rida Ambiente presso il quale viene conferita la frazione del sresiduo, considerato che le quantità di rifiuto che gli impianti accettano si sono notevolmente ridotte, si comunica che in via eccezionale nei prossimi giorni si provvederà alla raccolta deiquali materiali non riciclabili (contenitore grigio), presso le utenze domestiche e non domestiche, secondo il programma di seguito riportato: Giovedì 29 Luglio – località: Centro Urbano, Piazza Garibaldi, S.Cuore, (esporre dopo le ore 21.00 la sera prima del giorno indicato per la raccolta); Lunedì ...

CarloCalenda : Discarica di Albano non apre perché manca la fideiussione (!), continua l’emergenza rifiuti. Cinghiali ormai mangia… - Azione_it : Sì al Green Pass, il pieno sostegno alla riforma Giustizia, la triste eredità del governo giallo-verde, l'emergenza… - CorriereCitta : Emergenza rifiuti a Nettuno, ecco quando verrà ritirato l’indifferenziato questa settimana - ilClandestinoTW : Emergenza rifiuti a Nettuno, ecco le date del ritiro dell’Indifferenziato - andpoli : RT @romatoday: Emergenza rifiuti, i cittadini di Roma Est portano “la grande monnezza” sotto il Ministero -

Raccolta differenziata a Favara dove è emergenza da oltre mese, le imprese chiedono in via emergenziale, ulteriori siti dove conferire i rifiuti accumulatisi durante le giornate di sciopero ma la Regione risponde di "no". IN PRIMO PIANO/ L'emergenza rifiuti si fa cronica, a caccia di soluzioni. In bilico la apertura della discarica di Albano, la Raggi ricorre al Tar per stoppare il commissariamento. Siamo nel caos. E i ...