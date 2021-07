Covid | il calciatore dell’Everton Delph condivide su Instagram uno status no vax

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Vade retro vaccino. Fabian, 31enne centrocampista, ha condiviso sulle proprie storie diunono Vax sul, unodal sito della medicina olistica negli Stati Uniti. It’s now a ‘conspiracy theory’ to believe that the immune system is capable of doing the job it was designed to do. “È ora considerata una teoria cospirazionista ritenere che il sistema immunitario sia capace di svolgere il lavoro per cui esiste”. Il Daily Mail scrive che ora club di Premier stanno valutando l’inserimento di clausole di vaccinazione nei loro contratti. Qualche giorno ...