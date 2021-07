Bper Banca aderisce ai Principi per l’Attività Bancaria Responsabile promossi dalle Nazioni Unite

(Di mercoledì 28 luglio 2021) MODENA –è ufficialmente firmataria dei Principles for Responsible Banking (PRB) dell’ONU, documento programmatico per la sostenibilità del settorerio sviluppato attraverso una partnership tra banche di tutto il mondo e la Finance Initiative dell’UNEP (il Programma delleper l’Ambiente). Iper lacostituiscono il quadro di riferimento più importante per allineare la strategia e le prassi delle banche alla visione di una società sostenibile, come indicato dagli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile ...

I medici e infermieri volontari in soli cinque giorni hanno compiuto una vera e propria impresa a Nassirya, potendo contare sull'esperienza e sulla collaborazione del personale sanitario locale ...