Accordo Tim-Dazn sulla Serie A, via libera dell'Antitrust (Di mercoledì 28 luglio 2021) L'Antitrust ha concluso il procedimento cautelare relativo ad alcune clausole dell'Accordo fra Tim e Dazn per la visione delle partite del campionato di calcio di Serie A nel triennio 2021-2024. Secondo l'Autorità, alla luce delle misure presentate dai due operatori, allo stato non sussistono elementi per intervenire. Tali misure mirano, nel loro complesso, si legge in una nota dell'Antitrust, ad evitare possibili discriminazioni nella fruizione del servizio Dazn riconducibili all'attivazione del servizio da parte di utenti che utilizzano servizi di connessione internet diversi da quelli offerti da ...

