Zambon (ex OMS) al Telesia For Peoples: “Covid frutto di un errore di laboratorio” (Di martedì 27 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTelese Terme (Bn) – “Il virus che ha scatenato la pandemia da Covid 19 è stato causato da un errore di laboratorio a Wuan, in Cina. Credo che Trump avesse ragione quando sosteneva che le responsabilità della pandemia mondiale fossero della Cina per aver sottaciuto il problema” E’ la rivelazione sensazionale fatta dal dottor Francesco Zambon, ex dirigente della Organizzazione mondiale della Sanità, dal palco delle terme di Telese in occasione della serata dedicata al Premio “Telesia for Peoples” che viene assegnato ogni anno a “quanti nella loro attività ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 27 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTelese Terme (Bn) – “Il virus che ha scatenato la pandemia da19 è stato causato da undia Wuan, in Cina. Credo che Trump avesse ragione quando sosteneva che le responsabilità della pandemia mondiale fossero della Cina per aver sottaciuto il problema” E’ la rivelazione sensazionale fatta dal dottor Francesco, ex dirigente della Organizzazione mondiale della Sanità, dal palco delle terme di Telese in occasione della serata dedicata al Premio “for” che viene assegnato ogni anno a “quanti nella loro attività ...

Advertising

anteprima24 : ** #Zambon (ex OMS) al Telesia For Peoples: 'Covid frutto di un errore di laboratorio' ** - MaugeriAnnaLisa : Se lo dice madre natura! Oggi pubblicata una nuova #intervista a FRANCESCO ZAMBON, medico, ex funzionario dell'#OMS… - AcidamenteBea : RT @Letenebredinot1: @AlexGiudetti @Valenti44837922 @Dade_Maglio Ragazzi, se non l'avete fatto, leggete il libro 'il piccolo pesce' di Zamb… - AlexGiudetti : RT @Letenebredinot1: @AlexGiudetti @Valenti44837922 @Dade_Maglio Ragazzi, se non l'avete fatto, leggete il libro 'il piccolo pesce' di Zamb… - Letenebredinot1 : RT @Letenebredinot1: @AlexGiudetti @Valenti44837922 @Dade_Maglio Ragazzi, se non l'avete fatto, leggete il libro 'il piccolo pesce' di Zamb… -

Ultime Notizie dalla rete : Zambon OMS Telesia for People, consegnati i premi. Oltre a Petronzi e Presutto sono stati premiati Cosimo Rummo, presidente dell'omonimo Pastifico di Benevento, la redazione di 'Report di Rai 3 (giornalismo), il dottor Francesco Zambon (ex Oms) per ...

Premi: Telesia for People; consegnati i riconoscimenti Oltre a Petronzi e Presutto sono stati premiati Cosimo Rummo, presidente dell'omonimo Pastifico di Benevento, la redazione di "Report di Rai 3 (giornalismo), il dottor Francesco Zambon (ex Oms) per ...

Il piano pandemico inadeguato e obsoleto. Ne ho parlato con Francesco Zambon Il Fatto Quotidiano Premi: Telesia for People; consegnati i riconoscimenti "Le eccellenze del mondo delle istituzioni, dell'impresa e delle professioni, presenti all'evento devono rappresentare un punto di riferimento e di speranza per i nostri giovani, soprattutto del Sud.

''Boom'' di presenze per la chiusura del ''Telesia for Peoples'' Società “Boom” di presenze alla cerimonia spettacolo per la consegna del Premio “Telesia for Peoples”, l’evento promosso dall’associazione italoamericana no profit ...

Oltre a Petronzi e Presutto sono stati premiati Cosimo Rummo, presidente dell'omonimo Pastifico di Benevento, la redazione di 'Report di Rai 3 (giornalismo), il dottor Francesco(ex) per ...Oltre a Petronzi e Presutto sono stati premiati Cosimo Rummo, presidente dell'omonimo Pastifico di Benevento, la redazione di "Report di Rai 3 (giornalismo), il dottor Francesco(ex) per ..."Le eccellenze del mondo delle istituzioni, dell'impresa e delle professioni, presenti all'evento devono rappresentare un punto di riferimento e di speranza per i nostri giovani, soprattutto del Sud.“Boom” di presenze alla cerimonia spettacolo per la consegna del Premio “Telesia for Peoples”, l’evento promosso dall’associazione italoamericana no profit ...