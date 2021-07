Uomini e Donne, Luisa Monti sottoposta ad intervento per combattere il tumore: la dama aggiorna sulle sue condizioni di salute (Di martedì 27 luglio 2021) Luisa Monti è stata un’amata dama del Trono Over di Uomini e Donne. Proprio in trasmissione, la rossa dal caratterino tutto pepe ha trovato l’amore della sua vita quando ha conosciuto Salvio Calabretta, il cavaliere che sembra averle rapito il cuore e al quale qualche giorno fa ha dedicato un dolcissimo post su Instagram. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luisa Anna Monti (@LuisaannaMonti) I due hanno assolutamente intenzione di fare sul serio e negli scorsi mesi, ospiti di ... Leggi su isaechia (Di martedì 27 luglio 2021)è stata un’amatadel Trono Over di. Proprio in trasmissione, la rossa dal caratterino tutto pepe ha trovato l’amore della sua vita quando ha conosciuto Salvio Calabretta, il cavaliere che sembra averle rapito il cuore e al quale qualche giorno fa ha dedicato un dolcissimo post su Instagram. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daAnna(@anna) I due hanno assolutamente intenzione di fare sul serio e negli scorsi mesi, ospiti di ...

