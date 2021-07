Uomini e Donne, Luca Cenerelli ed Elisabetta Simone stanno fingendo? Le ipotesi (Di martedì 27 luglio 2021) Luca Cenerelli ed Elisabetta Simone sono una neocoppia del Trono Over di Uomini e Donne che sta facendo discutere non po il pubblico di affezionati al programma. Dopo aver preso strade completamente diverse nel salotto di Maria De Filippi, i due si sarebbero ritrovati questa estate scoprendosi improvvisamente innamorati. Il dubbio del pubblico è che il loro amore sia solo una trovata pubblicitaria per tornaconto economico e non solo, quello che grava sui due piccioncini è anche i sospetto che vogliano prendere in giro la redazione di Uomini e Donne, ecco ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 27 luglio 2021)edsono una neocoppia del Trono Over diche sta facendo discutere non po il pubblico di affezionati al programma. Dopo aver preso strade completamente diverse nel salotto di Maria De Filippi, i due si sarebbero ritrovati questa estate scoprendosi improvvisamente innamorati. Il dubbio del pubblico è che il loro amore sia solo una trovata pubblicitaria per tornaconto economico e non solo, quello che grava sui due piccioncini è anche i sospetto che vogliano prendere in giro la redazione di, ecco ...

