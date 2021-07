Tutino verso la Salernitana, ma potrebbe iniziare il campionato con il Napoli (Di martedì 27 luglio 2021) Gennaro Tutino potrebbe tornare alla Salernitana, ma iniziare il campionato con il Napoli. Gennaro Tutino è appena tornato al Napoli dalla Salernitana, squadra in cui … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 27 luglio 2021) Gennarotornare alla, mailcon il. Gennaroè appena tornato aldalla, squadra in cui … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

CalcioNapoli24 : - MondoNapoli : TuttoSport - Tutino verso la permanenza in Serie A: i dettagli - - Andrea842631710 : Non ho potuto ascoltare #Spalletti e il resto delle dichiarazioni. Li sentirò più tardi Per la voce di #Tutino “a… - 86_longo : Conferme su news del ‘Cecca’: niente #Parma, #Tutino verso la Salernitana - roig_parma : RT @ParmaLiveTweet: Le ultime dal mercato: Pezzella verso Genova. Fiducia per Tutino -