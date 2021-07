Torino, si tenta il doppio colpo dal Napoli (Di martedì 27 luglio 2021) Il Torino, stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, avrebbe contattato il Napoli per parlare di due calciatori azzurri che piacciono alla dirigenza granata. Nel mirino, in particolare, c’è Adam Ounas, per il quale De Laurentiis chiede 25mln di euro. Occhi puntati, poi, su Elmas, anche se per il macedone c’è stato solo un sondaggio e nulla di più. I granata, inoltre, seguono anche Pjaca della Juventus, per regalare al neo allenatore Juric una rosa all’altezza. Potrebbe anche interessarti: Serie A, prove generali per un cambiamento storico L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di martedì 27 luglio 2021) Il, stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, avrebbe contattato ilper parlare di due calciatori azzurri che piacciono alla dirigenza granata. Nel mirino, in particolare, c’è Adam Ounas, per il quale De Laurentiis chiede 25mln di euro. Occhi puntati, poi, su Elmas, anche se per il macedone c’è stato solo un sondaggio e nulla di più. I granata, inoltre, seguono anche Pjaca della Juventus, per regalare al neo allenatore Juric una rosa all’altezza. Potrebbe anche interessarti: Serie A, prove generali per un cambiamento storico L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

Advertising

PSGInMyBlood : RT @ilnapoleso: La stampa asservita al potere sabaudo sta tentando di far passare i 7 milioni l’anno che percepirà #Donnarumma al #PSG come… - morenoAlmare : RT @ilnapoleso: La stampa asservita al potere sabaudo sta tentando di far passare i 7 milioni l’anno che percepirà #Donnarumma al #PSG come… - realwarriale2 : RT @ilnapoleso: La stampa asservita al potere sabaudo sta tentando di far passare i 7 milioni l’anno che percepirà #Donnarumma al #PSG come… - ilnapoleso : La stampa asservita al potere sabaudo sta tentando di far passare i 7 milioni l’anno che percepirà #Donnarumma al… - biaspy01 : RT @MicheleSpiezia1: In tante a caccia dello zio Sam. E tra Genoa e Torino, si infila la @OfficialUSS1919 che tenta il colpaccio, quasi lo… -