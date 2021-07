Tokyo2020 | Spada femminile di bronzo contro la Cina

(Di martedì 27 luglio 2021) Undicesima medaglia della spedizione olimpica azzurra a Tokyo. La nazionale italianadiha vinto la medaglia dibattendo la(favorita per l'oro olimpico) 23-21 nella finale per il. Rossella Fiamingo, Federica Isola, Mara Navarria e Alberta Santuccio, hanno riscattato una opaca prova individuale. L'Italia parte male (0-3). Poi la Fiamingo opera il sorpasso (8-7). Mara Navarria fa la voce grossa (15-7). Poi 19-12 ed infine 20-15. Federica Isola vola fino al 21-17. Successivamente c'è il ritorno della cinese (22-21). La Zhu chiede l'intervento medico con 8.3 secondi ancora a ...

Coninews : ME-RA-VI-GLIO-SEEEEE! ???????? A #Tokyo2020 Rossella #Fiamingo, Federica #Isola, Mara #Navarria e Alberta #Santuccio b… - Coninews : Una medaglia attesa 25 anni. ?? Dopo l'argento del 1996 Rossella, Federica, Mara e Alberta riportano l'Italia ???? su… - sportface2016 : +++L'ITALIA DELLA SPADA FEMMINILE (FIAMINGO, ISOLA, NAVARRIA, SANTUCCIO) SI PRENDE IL BRONZO. UNDICESIMA MEDAGLIA I… - ferrante_pie : RT @RaiSport: ??? Le medaglie di oggi - #27luglio ?? Maria #Centracchio - BRONZO #Judo ?? #Navarria, #Fiamingo, #Isola, #Santuccio - BRONZO… - rrrrotondo : RT @SM_Difesa: #GiochiOlimpici #Tokyo2020 #scherma Bronzo??delle ragazze della spada Mara Navarria #Esercito, Federica Isola #AeronauticaMil… -

Terzo bronzo della giornata, e quinta medaglia in assoluto per l'Italia, a Tokyo 2020.