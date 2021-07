Somec acquisisce la maggioranza di Bluesteel per rafforzarsi in Europa

(Di martedì 27 luglio 2021) (Teleborsa) –, società quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana e attiva nella realizzazione di progetti in ambito navale e civile, ha siglato un accordo per l’acquisizione del 60% del capitale di, società trevigiana attiva nei sistemi ingegnerizzati di facciate e serramenti.sviluppa circa l’80% del proprio fatturato nei mercati internazionali, con un focus particolare in Gran Bretagna, Svizzera e Danimarca. L’operazione “ha forte valenza strategica per”, spiega una nota, in quanto si inserisce nell’ambito del consolidamento internazionale della divisione Landscape, dove il gruppo è ...

"Il business di Bluesteel si inserisce nel solco dell'operazione Fabbrica negli Stati Uniti e dota il gruppodi una presenza in Europa che ci mancava, grazie alla quale potremo crescere in ...Ringrazio Roberto Savian, azionista di maggioranza di Bluesteel e profondo conoscitore del settore, per la fiducia dimostrata a". Roberto Savian, AD di Bluesteel ha dichiarato: "Abbiamo sempre ...(Teleborsa) – Somec, società quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana ... dove il gruppo è attivo e in espansione negli Stati Uniti attraverso la controllata Fabbrica, acquisita nel 2018 e ...Con l’accordo per l’acquisizione del 60% del player europeo specializzato nei sistemi ingegnerizzati di facciate e serramenti, il Gruppo mette a segno un’operazione ad alto valore strategico che andrà ...