(Di martedì 27 luglio 2021) I casi sono due: o c'è un gioco disviluppato da Hideoin arrivo o tutti quanti fanno parte di una gigantesca trollata. La cosa peggiore è che sembra che la seconda delle due opzioni sia più probabile. E tutto ruota intorno a quel misterioso gioco chiamato Abandoned di cui ancora non sappiamo praticamente nulla se non che i preload dell'app partiranno il 29 luglio mentre il 10 agosto verrà mostrato il trailer. Ora tuttavia tocca a: l'attore che dà vita a Sam in Death Stranding era il protagonista dis, il gioco cancellato di ...

Advertising

misteruplay2016 : Silent Hill e Kojima altro indizio? Norman Reedus balla con Robbie the Rabbit - Eurogamer_it : #SilentHill e Kojima, un altro indizio da Norman Reedus? - sborzu : RT @TerreImpervie: Comunque noi maschi abbiamo la fantasia della infermiera sexy e ora, leggendo i commenti sanguinari di certe infermierco… - TerreImpervie : Comunque noi maschi abbiamo la fantasia della infermiera sexy e ora, leggendo i commenti sanguinari di certe inferm… - brunnhyld : @Amico_Joe No, 4 Silent Hill 4 sono troppi anche se si vuole mungere il franchise :°D -

Ultime Notizie dalla rete : Silent Hill

Everyeye Videogiochi

Ricordiamo infatti che Norman Reedus era il protagonista del cancellatoHills di Konami e Kojima! Tags Hideo Kojima Konami Norman Reedus Robbie the RabbitHillsHasan Kahraman, Game Director di Abandoned presso Blue Box Studios, ha nuovamente citato Hideo Kojima esul suo profilo Twitter. Lo sviluppatore ha passato gli ultimi due mesi a cercare di convincere fan e giornalisti che Abandoned non ha nulla a che vedere cone Kojima , ragione ...I casi sono due: o c'è un gioco di Silent Hill sviluppato da Hideo Kojima in arrivo o tutti quanti fanno parte di una gigantesca trollata. La cosa peggiore è che sembra che la seconda delle due ...A quanto pare la data di lancio della tanto chiacchierata app di Abandoned si riferisce al Giappone, e tanto è bastato per far spuntare nuove teorie sui social.. L'app di Abandoned sarà disponibile ...