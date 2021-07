Sampdoria | Ferrero | «Nuovo sponsor? È nata un’idea vincente»

(Di martedì 27 luglio 2021) Il presidente dellaMassimoha commentato l’accordo con ilBanca Ifis Massimo, presidente della, ha presentato con orgoglio la nuova partnership con Banca Ifis per la stagione di Serie A 2021/22. Le sue dichiarazioni al media ufficiale doriano. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASU SAMP NEWS 24 «È motivo di grande orgoglio, per me e per la, che Banca Ifis abbia deciso di apparire sulla maglia più bella del mondo. Correremo insieme sia con la squadra maschile che con quella femminile. Un ...

Advertising

sportli26181512 : Sampdoria, UFFICIALE il nuovo sponsor. Ferrero: 'Istituto di credito è sostanza': La Sampdoria ha annunciato il suo… - clubdoria46 : UFFICIALE - #BancaIfis main sponsor della #Sampdoria: le parole di #Ferrero #samp - Dalla_SerieA : Osti responsabile aree tecniche, Faggiano direttore sportivo - - dippo77 : Via faggiani e piccioni dalla @sampdoria , garrone gexxxno, ferrero ravatto - calciomercatoit : ?? #Sampdoria, anticipazione confermata: #Faggiano è il nuovo ds -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria Ferrero

, Massimo- Correremo insieme sia con la squadra maschile che con quella femminile. Un istituto di credito è sostanza, il calcio è gioia: così nasce un'idea vincente. Un caloroso ...Massimo" Un istituto di credito è sostanza, il calcio è gioia: così nasce un'idea vincente. Un caloroso ringraziamento al vicepresidente Ernesto Fürstenberg Fassio e a tutto il suo ...(Teleborsa) - Dopo una prima esperienza come second jersey sponsor nelle ultime giornate del campionato della stagione 2020/21, Banca Ifis diventa lo sponsor principale della U.C. Sampdoria per ...“E’ un ritorno a casa per la nostra banca che, proprio a Genova, città in cui io sono nato, ha mosso i primi passi quasi quarant'anni fa. Sarà un'occasione per rafforzare le relazioni con un territori ...