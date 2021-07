Nada Ovcina moglie Gianni Nazzaro | un amore che è rinato

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Nada Ovcina

Accanto a lui, fino all'ultimo, la compagna, assistita anche dal cappellano del Gemelli. - E' morto poco dopo le 19 di questa sera a Roma, al Policlinico Gemelli, Gianni Nazzaro, cantante ...Morto Gianni Nazzaro È morto Gianni Nazzaro , a dare l'annuncio all' AdnKronos è stata, sua compagna ed agente. Gianni Nazzaro è morto all'età di 72 anni a causa di un tumore ai polomoni ...Tra le sue hit, Quanto è bella lei, L'amore è una colomba, Non voglio innamorarmi mai, A modo mio, In fondo all'anima. Alle spalle sei partecipazioni al Festival di Sanremo e-morto-gianni-nazzaro-cant ...Lutto nel mondo della musica italiana. Il cantante e attore Gianni Nazzaro, che con le sue canzoni romantiche ha segnato un tratto della musica leggera degli anni '70, tra le cui hit spicca "Quanto è ...