Il rugged phone DOOGEE S35 arriva su AliExpress a un prezzo bomba

Nokia: valanga di novità con nuovi smartphone, vintage phone e auricolari tws Il colosso della tecnologia finnica…

Ultime Notizie dalla rete : rugged phone

Nel corso di un evento mediatico organizzato dalla finlandese HMD Global sono stati presentati diversi prodotti a marchio Nokia , tra cui ilNokia XR20, il Nokia C30 a guidare la serie C, il vintagissimo Nokia 6310, e alcuni prodotti audio della linea Lifestyle. Nokia XR20 , concepito come l'erede spirituale del Nokia 3310 ...Nel mentre Blackview devia momentaneamente sul settore degli auricolari tws premium , l'altro grande brand attento agli smartphonee dalla grande autonomia, la cinese Oukitel , ha annunciato l'imminente arrivo, in quel di Agosto (449.98 euro, su Aliexpress), del suo nuovo telefono corazzato , l'Oukitel WP15 che, oltre a ...DOOGEE S35 è il nuovo rugged phone destinato alla fascia bassa del mercato, in vendita a un prezzo strepitoso.Nokia XR20 è il nuovo smartphone Android rugged della casa finlandese: resistente sì, ma non per questo con caratteristiche di "Serie B" ...