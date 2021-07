Glik, non si sblocca l’affare con l’Udinese: i friulani valutano le alternative (Di martedì 27 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Kamil Glik corre e suda nel ritiro di Cascia, come mostrato dallo stesso difensore polacco sui propri profili social. In Umbria il 33enne attende di conoscere il proprio destino, essendo legato al Benevento da altri due anni di contratto e da un ingaggio monstre per la serie B (2,5 milioni, “addolciti” dal decreto crescita). La trattativa più calda sembrava essere quella con l’Udinese ma da giorni, ormai, non si hanno più riscontri in tal senso. Giallorossi e bianconeri non riescono a trovare un punto d’intesa e l’affare, a questo punto, rischia seriamente di saltare. l’Udinese ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 27 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Kamilcorre e suda nel ritiro di Cascia, come mostrato dallo stesso difensore polacco sui propri profili social. In Umbria il 33enne attende di conoscere il proprio destino, essendo legato al Benevento da altri due anni di contratto e da un ingaggio monstre per la serie B (2,5 milioni, “addolciti” dal decreto crescita). La trattativa più calda sembrava essere quella conma da giorni, ormai, non si hanno più riscontri in tal senso. Giallorossi e bianconeri non riescono a trovare un punto d’intesa e, a questo punto, rischia seriamente di saltare....

Ultime Notizie dalla rete : Glik non Benevento, esercitazioni per la difesa ... in qualche esercizio, Glik e Talbi, vale a dire due che sarebbero potuto essere i titolari dello scorso anno in serie A. Due di cui non si conosce ancora il futuro. A Talbi certamente la società ...

Vigorito in ritiro: nuovo summit di mercato ...col gruppo Glik e Ionita, su quest'ultimo la società c'ha fatto un pensierino: bisognerà però capire se arriverà qualche offerta interessante di mercato all'indirizzo di via Santa Colomba. Non sono ...

Glik, non si sblocca l'affare con l'Udinese: i friulani valutano le alternative anteprima24.it Glik e Ionita paralizzano il mercato in entrata: dopo Del Prato, bisogna piazzare gli esuberi Fiori all’occhiello della scorsa sessione estiva di calciomercato che nemmeno dodici mesi dopo si sono trasformati in esuberi difficili da piazzare. Profili ingombranti che rischiano di paralizzare il ...

Il West Ham vuole Larsen per Glik c’è il nodo ingaggio udine Potrebbe essere in Premier League il futuro di Jens Stryger Larsen, l’esterno danese che ha ancora un anno di contratto con l’Udinese e che di recente ha rifiutato il trasferimento ai turchi del ...

