Garante privacy | semplificare le informative con il metodo “Creative Commons”

Il Garante per la gestione della privacy ha firmato un protocollo con il capitolo italiano della organizzazione internazionale senza scopo di lucro "Creative Commons" per portare nelle informative sulla privacy una semplificazione che sfrutti proprio il sistema adottato per chiarire il diritto d'autore. Il sistema cosiddetto "Creative Commons" o abbreviato CC è il modo in L'articolo proviene da Consumatore.com.

