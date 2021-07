Federica Pellegrini nella storia olimpica | va in finale per la quinta volta

(Di martedì 27 luglio 2021)per: "Era il mio vero obiettivo per questa olimpiade". Grande prestazione di Thomas Ceccon nei 100 dorso, il bronzo sfuma per 11 centesimi

ItaliaTeam_it : Finale nei 200 sl! Semplicemente FEDERICA PELLEGRINI! ?? #ItaliaTeam | #StuporMundi | @FINOfficial_ | #Tokyo2020 - Coninews : FEDEEEEEEEE! ?? A #Tokyo2020 Federica #Pellegrini centra la qualificazione alla sua quinta finale olimpica consecut… - repubblica : Nuoto, Federica Pellegrini conquista la quinta finale olimpica consecutiva - Corriere : Olimpiadi di Tokyo, Federica Pellegrini fa la storia: quinta finale olimpica per la Div... - BlackWhite1977 : RT @Coninews: FEDEEEEEEEE! ?? A #Tokyo2020 Federica #Pellegrini centra la qualificazione alla sua quinta finale olimpica consecutiva nei 20… -

La campionessa olimpica di Pechino 2008 ammette con sincerità di non poter ambire ad una medaglia : ' La finale era l'obiettivo, non l'obiettivo minimo. Non mi racconto palle. E' un anno che nuoto 1'...Quinta ai 150 metri con il parziale di 1'27 04, l'azzurra ha dato tutto nell'ultima vasca, chiudendo alle spalle dell'americana Katie Ledecky (1'55 34) e della ceca Barbora Seemanova (1'56 14).Nuoto, Tokyo 2020: terza notte di finali e semifinali. Emozione Ceccon e Carraro, sfiorano il podio. Immensa Pellegrini, in finale per la 5° volta ...Onore alla Divina. Con il tempo finale di 1'56"44, Federica Pellegrini conquista la settima miglior prestazione nelle semifinali e, di conseguenza, il pass per l'agognata finale dei 200 stile libero, ...