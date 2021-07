Dta | rischi legali e forcing su Unicredit Su Mps il Tesoro le prova tutte

Leggi su formiche

(Di martedì 27 luglio 2021) Parafrasando Mario Draghi, tutto il possibile per restituire il Monte dei Paschi di Siena al mercato, dopo la nazionalizzazione (5,4 miliardi) del 2016. Il risiko bancario, quello di grosso calibro almeno, di cui Formiche.net ha raccontato stop&go di questi mesi di pandemia, non è decollato. Nessuno ha mosso con convinzione su Rocca Salimbeni, la banca più antica del mondo devastata da anni di gestione allegra, i contratti derivati Santorini ed Alexandria ne sono l’emblema, e oggi schiacciata sotto il peso di perdite (2020) per 1,6 miliardi di euro, accentuate dalla pandemia e dall’ancora enorme stock di Npl. BONACCIA DI LUGLIO SU MPS Non, non Banco Bpm, non ...