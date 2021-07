De Luca: “Nessun controllo nei locali, ci vuole veramente il lanciafiamme. Scuola, tutti vaccinati o non si apre” (Di martedì 27 luglio 2021) Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, è intervenuto all’inaugurazione del nuovo percorso archeologico d’epoca romana nel Rione Terra di Pozzuoli e ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine dell’evento. L’obiettivo è aprire in presenza l’anno scolastico, ma occorre vaccinare tutti. Bisogna vaccinarsi, altrimenti noi le scuole non le apriamo. Non c’è Nessun obbligo a vaccinarsi, ma neanche a tenere le scuole aperte. Se in un istituto abbiamo solo il 10% di ragazzi vaccinati, è chiaro che si fa la Dad, non c’è niente da fare, non è che possiamo creare focolai con le nostre mani. Ma non penso che ci voglia ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 27 luglio 2021) Vincenzo De, presidente della Regione Campania, è intervenuto all’inaugurazione del nuovo percorso archeologico d’epoca romana nel Rione Terra di Pozzuoli e ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine dell’evento. L’obiettivo è aprire in presenza l’anno scolastico, ma occorre vaccinare. Bisogna vaccinarsi, altrimenti noi le scuole non le apriamo. Non c’èobbligo a vaccinarsi, ma neanche a tenere le scuole aperte. Se in un istituto abbiamo solo il 10% di ragazzi, è chiaro che si fa la Dad, non c’è niente da fare, non è che possiamo creare focolai con le nostre mani. Ma non penso che ci voglia ...

