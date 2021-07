Covid in Inghilterra: la “pressione” sanitaria sta raggiungendo i livelli di gennaio. E in California... (Di martedì 27 luglio 2021) Il servizio sanitario nazionale (Nhs) inglese è sottoposto alla stessa pressione che c'era al culmine della pandemia a gennaio e le cose peggioreranno prima di migliorare: è l’allarme dei sanitari... Leggi su feedpress.me (Di martedì 27 luglio 2021) Il servizio sanitario nazionale (Nhs) inglese è sottoposto alla stessache c'era al culmine della pandemia ae le cose peggioreranno prima di migliorare: è l’allarme dei sanitari...

Advertising

LegaSalvini : ++ “MA QUALI FOLLI RIAPERTURE”. ALBERTO ZANGRILLO SVELA LA VERITÀ SUL COVID: CROLLO DEI CONTAGI IN INGHILTERRA ++ - borghi_claudio : Con 50 mila casi al giorno... noi siamo a 3mila Covid, scatta il Freedom Day in Inghilterra: stop alle restrizioni - Agenzia_Ansa : Covid, è scattato il Freedom Day: in Inghilterra stop alle restrizioni. Scozia e Galles mantengono l'obbligo di mas… - Takk_for_sist : RT @MarcelloLyotard: @PaolaSimonin Inghilterra bonus per chi compra cibo salutare. Registrano quello che compri. Francia respinto emendamen… - dampyrella : RT @MarcelloLyotard: @PaolaSimonin Inghilterra bonus per chi compra cibo salutare. Registrano quello che compri. Francia respinto emendamen… -