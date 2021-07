Casaleggio dopo la delusione Rousseau: “ecco la mia nuova creatura digitale Camelot” (Di martedì 27 luglio 2021) La definisce una “Benefit Corporation che perseguirà finalità di beneficio comune ad alto valore sociale come la promozione della cittadinanza attiva e digitale“: David Casaleggio, in un’intervista al Corriere della Sera, tratteggia il volto di quella che è la sua nuova creatura digitale, “Camelot”. La nuova piattaforma informatica che va a sostituire, dopo anni di impagato servizio, Rousseau, – alcuni avidi deputati grillini hanno lasciato un buco finanziario a vari zeri e se la sono data a gambe levate senza pagare i debiti – sta già ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 27 luglio 2021) La definisce una “Benefit Corporation che perseguirà finalità di beneficio comune ad alto valore sociale come la promozione della cittadinanza attiva e“: David, in un’intervista al Corriere della Sera, tratteggia il volto di quella che è la sua, “”. Lapiattaforma informatica che va a sostituire,anni di impagato servizio,, – alcuni avidi deputati grillini hanno lasciato un buco finanziario a vari zeri e se la sono data a gambe levate senza pagare i debiti – sta già ...

