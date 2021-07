Can Yaman e Diletta Leotta: amore al capolinea? Emergono i retroscena (Di martedì 27 luglio 2021) Diletta Leotta e Can Yaman, che formano la coppia dell’estate 2021, potrebbero essersi lasciati all’improvviso. Ecco quali sono i segnali della probabile rottura fra i due, nonostante quanto successo recentemente. In questi ultimi giorni di luglio, si rincorrono sempre di più le voci della fine della relazione fra Can Yaman e Diletta Leotta. L’elemento che L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 27 luglio 2021)e Can, che formano la coppia dell’estate 2021, potrebbero essersi lasciati all’improvviso. Ecco quali sono i segnali della probabile rottura fra i due, nonostante quanto successo recentemente. In questi ultimi giorni di luglio, si rincorrono sempre di più le voci della fine della relazione fra Can. L’elemento che L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

labaronss : Come attore é quasi meglio Can Yaman #Temptationsisland - natastancaa : Can Yaman di noi altri che con nonchalance dice L’HA BACIATA morta che cinema #Temptationsisland - giadagalbignani : Quindi ci tocca rivedere la soap? E Can Yaman #scansate #Temptationsisland - eleutaeria : can yaman che 'gli ha dato un bacio' AMANDOTI #TemptationIsland - ImpieriFilippo : RT @_DAGOSPIA_: PILLOLE DI GOSSIP – DILETTA E CAN YAMAN: STORIA AL CAPOLINEA? COSA CI FANNO TOMMASO ZORZI E ROCCO? -