Bologna, picchia la compagna incinta in hotel: era lì per partecipare a un talent show (Di martedì 27 luglio 2021) Un ragazzo di 21 anni di Pieve di Cento (Bologna) è stato arrestato dai carabinieri dopo aver picchiato la sua fidanzata incinta, all’interno di una camera d’albergo presa per partecipare a un’audizione per un talent show, organizzata da una società all’interno della struttura ricettiva. Il giovane è accusato di maltrattamenti contro familiari o conviventi e lesioni personali aggravate. La ragazza, si legge sul Resto del Carlino, lo aveva accompagnato all’evento per “stargli vicino e incoraggiarlo a sviluppare il suo talento durante le selezioni“. Ma le ... Leggi su tpi (Di martedì 27 luglio 2021) Un ragazzo di 21 anni di Pieve di Cento () è stato arrestato dai carabinieri dopo averto la sua fidanzata, all’interno di una camera d’albergo presa pera un’audizione per un, organizzata da una società all’interno della struttura ricettiva. Il giovane è accusato di maltrattamenti contro familiari o conviventi e lesioni personali aggravate. La ragazza, si legge sul Resto del Carlino, lo aveva acto all’evento per “stargli vicino e incoraggiarlo a sviluppare il suoo durante le selezioni“. Ma le ...

