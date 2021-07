Allegri | ' Ronaldo fondamentale | ha responsabilità in più rispetto a 3 anni fa'

Advertising

romeoagresti : #Allegri: “Ronaldo, Chiellini e Bonucci devono essere esempi per quelli più giovani. Saranno un valore aggiunto per la società”. - juventusfc : ?? Allegri: «Ci sono tanti giovani qui, saranno un valore aggiunto e il futuro del Club, e poi ci sono i più esperti… - DiMarzio : #Juventus | #Allegri in conferenza: 'Cristiano Ronaldo avrà responsabilità anche maggiori' - EngGliantonelli : RT @tancredipalmeri: Peccato, essendo Allegri un clamoroso ritorno, sarebbe stata interessante qualche domanda diretta sull’addio di 2 anni… - SMSNEWSOFFICIAL : Massimiliano Allegri: “Mi inorgoglisce il fatto che la Juventus mi abbia richiamato, è una sfida emozionante. Ronal… -

Maxriparte dalla sua Juventus, due anni dopo l'addio, e con le idee molto chiare sui nuovi punti di riferimento per la stagione che sta per iniziare. Chiellini ,e Dybala, le colonne ...... ma anche di far crescere i giocatori in rosa - sottolinea- In questo senso mi ritengo un ... "Ai giocatori già anziani, come, Chiellini e Bonucci chiedo di rappresentare un punto di ...Un Kaio Jorge per due. Milan e Juventus, infatti, si sfidano in una battaglia di calciomercato per il talento brasiliano ...TORINO - ’’E’ come se fosse la prima volta, sono emozionato’’. Massimiliano Allegri apre con queste parole la sua seconda avventura sulla panchina della Juventus. L’allenatore livornese è ritornato in ...