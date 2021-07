Allegri: «Ronaldo? Avrà più responsabilità di tre anni fa e andrà gestito come gli altri» (Di martedì 27 luglio 2021) In conferenza stampa il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha parlato anche di Cristiano Ronaldo, il cui rinnovo tiene banco da settimane. Allegri è sembrato voler mettere le mani davanti. Ha chiarito di aver parlato con il portoghese e di avergli detto che quest’anno si aspetta da lui più che tre anni fa. E soprattutto, ha detto di averlo già avvertito: sarà gestito come gli altri, visto che si gioca ogni tre giorni. «È un grandissimo campione, un giocatore straordinario e un ragazzo intelligente. Ieri è tornato, abbiamo parlato come ho fatto ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 27 luglio 2021) In conferenza stampa il tecnico della Juventus, Massimiliano, ha parlato anche di Cristiano, il cui rinnovo tiene banco da settimane.è sembrato voler mettere le mani davanti. Ha chiarito di aver parlato con il portoghese e di avergli detto che quest’anno si aspetta da lui più che trefa. E soprattutto, ha detto di averlo già avvertito: saràgli, visto che si gioca ogni tre giorni. «È un grandissimo campione, un giocatore straordinario e un ragazzo intelligente. Ieri è tornato, abbiamo parlatoho fatto ...

romeoagresti : #Allegri: “Ronaldo, Chiellini e Bonucci devono essere esempi per quelli più giovani. Saranno un valore aggiunto per la società”. - juventusfc : ?? Allegri: «Ci sono tanti giovani qui, saranno un valore aggiunto e il futuro del Club, e poi ci sono i più esperti… - DiMarzio : #Juventus | #Allegri in conferenza: 'Cristiano Ronaldo avrà responsabilità anche maggiori' - Cucciolina96251 : RT @ColpogobboYtube: #Allegri emozionatissimo, tanti spunti interessanti da questa conferenza: Rabiot che deve segnare di +, Ronaldo centr… - PenaCubanaJuve : RT @tvdellosport: L’allenatore della #Juventus si è espresso su Cristiano #Ronaldo e Paulo #Dybala ?? Allegri su #Ronaldo: “quest’anno ha… -