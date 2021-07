A scuola sventola bandiera bianca. Figliuolo si ricorda che tra un mese si torna in classe ma per i presidi il rientro è una chimera (Di martedì 27 luglio 2021) Obiettivo finale della campagna vaccinale nelle scuole è portare in presenza tutti. Parola del generale Francesco Paolo Figliuolo. Secondo il commissario nazionale per l’emergenza Covid-19, “non possiamo permetterci un altro anno come quello che abbiamo passato”. Figliuolo conta di arrivare al 60% degli studenti vaccinati entro i primi dieci giorni di settembre. “Credo che a brevissimo sarà autorizzato dall’Aifa anche il vaccino di Moderna per i giovanissimi, e questo ci darà ulteriore flessibilità per poter effettuare con speditezza le vaccinazioni”. Ma i presidi ritengono che a oggi un obiettivo del genere sia di “incerta realizzazione”. ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 27 luglio 2021) Obiettivo finale della campagna vaccinale nelle scuole è portare in presenza tutti. Parola del generale Francesco Paolo. Secondo il commissario nazionale per l’emergenza Covid-19, “non possiamo permetterci un altro anno come quello che abbiamo passato”.conta di arrivare al 60% degli studenti vaccinati entro i primi dieci giorni di settembre. “Credo che a brevissimo sarà autorizzato dall’Aifa anche il vaccino di Moderna per i giovanissimi, e questo ci darà ulteriore flessibilità per poter effettuare con speditezza le vaccinazioni”. Ma iritengono che a oggi un obiettivo del genere sia di “incerta realizzazione”. ...

Ultime Notizie dalla rete : scuola sventola Altroché rientro in presenza, a scuola già sventola bandiera bianca. LA NOTIZIA A scuola sventola bandiera bianca. Figliuolo si ricorda che tra un mese si torna in classe ma per i presidi il rientro è una chimera Obiettivo finale della campagna vaccinale nelle scuole è portare in presenza tutti. Parola del generale Francesco Paolo Figliuolo. Secondo il commissario ...

No-pass in piazza Proteste in molte città d'Italia. Gli attivisti si scagliano contro "il passaporto schiavitù" e pretendono libertà. Tensioni con i giornalisti: "Venduti" ...

Obiettivo finale della campagna vaccinale nelle scuole è portare in presenza tutti. Parola del generale Francesco Paolo Figliuolo. Secondo il commissario ...Proteste in molte città d'Italia. Gli attivisti si scagliano contro "il passaporto schiavitù" e pretendono libertà. Tensioni con i giornalisti: "Venduti" ...