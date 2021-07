Via Fori Imperiali sabato e domenica interamente isola pedonale (Di lunedì 26 luglio 2021) Roma – Il prossimo fine settimana, sabato 31 luglio e domenica 1 agosto, via dei Fori Imperiali sarà interamente pedonalizzata e chiusa al traffico. Parte così la sperimentazione di Roma Capitale per estendere anche al sabato la pedonalizzazione di via dei Fori Imperiali, come già avviene nei giorni festivi. La sperimentazione è prevista per l’ultimo fine settimana di ogni mese e in futuro andrà anche a comprendere un nuovo itinerario pedonale dai Fori al nodo centrale della stazione Termini. “Diamo il via a questa ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 26 luglio 2021) Roma – Il prossimo fine settimana,31 luglio e1 agosto, via deisaràpedonalizzata e chiusa al traffico. Parte così la sperimentazione di Roma Capitale per estendere anche alla pedonalizzazione di via dei, come già avviene nei giorni festivi. La sperimentazione è prevista per l’ultimo fine settimana di ogni mese e in futuro andrà anche a comprendere un nuovo itinerariodaial nodo centrale della stazione Termini. “Diamo il via a questa ...

