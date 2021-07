Vela, Olimpiadi Tokyo: Kiran Badloe squalificato dalla quinta regata, Mattia Camboni diventa leader nell’RS:X! (Di lunedì 26 luglio 2021) Colpo di scena nella serata giapponese al termine delle competizioni odierne per la Vela ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021, con l’olandese Kiran Badloe che è stato squalificato dalla quinta regata olimpica dell’RS:X maschile a Enoshima consentendo di fatto all’italiano Mattia Camboni di diventare il nuovo leader della classifica generale dopo 6 prove disputate. È stato lo stesso nativo di Civitavecchia a fare reclamo per una controversa manovra del rivale olandese, ritenuta illegale dai ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 luglio 2021) Colpo di scena nella serata giapponese al termine delle competizioni odierne per laai Giochi Olimpici di2021, con l’olandeseche è statoolimpica dell’RS:X maschile a Enoshima consentendo di fatto all’italianodire il nuovodella classifica generale dopo 6 prove disputate. È stato lo stesso nativo di Civitavecchia a fare reclamo per una controversa manovra del rivale olandese, ritenuta illegale dai ...

