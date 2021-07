Vaccini, Segre: “Paragone con Shoah è follia” (Di lunedì 26 luglio 2021) “Dopo aver visto l’adorato viso di Anna Frank usato allo stadio, non mi stupisco di nulla”. Lo dice la senatrice a vita e testimone della Shoah Liliana Segre a ‘Pagine ebraiche’. I paragoni tra la persecuzione ebraica e le disposizioni sui Vaccini sono “follie, gesti in cui il cattivo gusto si incrocia con l’ignoranza: siccome spero di non essere né ignorante né di avere cattivo gusto, non riesco a prendermela più di tanto”. Per la senatrice a vita è insensato parlare di “dittatura sanitaria” e richiamare le leggi razziste. “Voglio in ogni caso sperare -afferma Segre- che quei manifestanti rappresentino una minoranza. ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 26 luglio 2021) “Dopo aver visto l’adorato viso di Anna Frank usato allo stadio, non mi stupisco di nulla”. Lo dice la senatrice a vita e testimone dellaLilianaa ‘Pagine ebraiche’. I paragoni tra la persecuzione ebraica e le disposizioni suisono “follie, gesti in cui il cattivo gusto si incrocia con l’ignoranza: siccome spero di non essere né ignorante né di avere cattivo gusto, non riesco a prendermela più di tanto”. Per la senatrice a vita è insensato parlare di “dittatura sanitaria” e richiamare le leggi razziste. “Voglio in ogni caso sperare -afferma- che quei manifestanti rappresentino una minoranza. ...

